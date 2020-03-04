Німеччина досі не прийняла рішення про екстрадицію Онищенка

Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

Онищенко затриманий в Німеччині з кінця минулого року

Органи правосуддя Німеччини досі не прийняли рішення про екстрадицію Олександра Онищенка, обвинуваченого в Україні у справі "газових схем". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вищого антикорупційного суду.

Повідомляється, що станом на сьогодні у відношенні Онищенка у справі "газових схем" проводиться заочний судовий розгляд. ВАКС направив до Німеччини запит про вручення повістки Онищенку для участі в засіданні суду. Інформація про виконання запиту поки не надходила.

Також повідомляється, що згідно з КПК України засідання суду не може пройти раніше 60 діб з моменту отримання запиту про вручення повістки. З урахуванням цього, підготовче судове засідання призначено на 4 травня, резервні дати: 05-08, 12-15, 18-22 травня.

"Уповноваженими органами ФРН вирішується питання про екстрадицію одного з обвинувачених, який затриманий в Німеччині в кінці минулого року. Інформація про прийняте з цього приводу рішення поки до ВАКС не надходила", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що Онищенко просить політичний притулок в Німеччині.

До цього керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що екстрадиція Онищенка до України може відбутися до травня.

Онищенко звинувачується в організації так званих "газових схем" в бутність народним депутатом. В липні 2016 року Верховна рада зняла з нього недоторканність, однак він втік за кордон. Восени 2019 року Онищенко програв всі судові процеси в Іспанії й іспанська влада винесла рішення про його екстрадицію.