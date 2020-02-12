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САП перевіряє наявність російського паспорта у Онищенка

Новини » Політика     12.02.2020 - 15:32
САП перевіряє наявність російського паспорта у Онищенка
Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

Наявність російського паспорта у Онищенка перевіряють за процесуальним каналах

Антикорупційні органи перевіряють наявність російського громадянства у колишнього нардепа Олександра Онищенка. Про це на комітеті Ради з питань антикорупційної політики заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, про наявність російського паспорта у Онищенка дізналися зі ЗМІ.

"Зараз перевіряємо по своїх каналах процесуальних, що в Онищенка весь цей час був російський паспорт", - зазначив Холодницький.

Відзначимо, вчора стало відомо, що Онищенко просить політичний притулок у Німеччині.

Нагадаємо, українська сторона сподівається, що Німеччина може екстрадувати Онищенка до травня.

Онищенка в кінці листопада 2019 року за запитом Національного антикорупційного бюро України затримали в Німеччині. Він фігурує у кримінальній справі про організацію так званих "газових схем" в бутність народним депутатом. В липні 2016 року Верховна рада зняла з нього недоторканність і дала згоду на арешт, однак Онищенко втік за кордон.

В Україні його підозрюють у тому, що він керував злочинною організацією, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".

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Новини України Олександр Онищенко
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