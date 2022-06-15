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Німеччина сьогодні оголосить про передачу РСЗВ Україні. Але менше, ніж очікувалося, - ЗМІ

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Середа 15 червня 2022 16:54
Німеччина сьогодні оголосить про передачу РСЗВ Україні. Але менше, ніж очікувалося, - ЗМІ Фото: Німеччина сьогодні оголосить про передачу РСЗВ Україні (bundeswehr.de)
Автор: Іван Носальський

Німецький уряд сьогодні анонсує передачу трьох реактивних систем залпового вогню Україні. Раніше планувалося постачання чотирьох одиниць такої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Business Insider.

Зазначається, що німецький міністр оборони оголосить про постачання під час зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО. При цьому постачання РСЗВ Mars II заплановано на серпень-вересень. Українські військові ще мають навчитися керувати новою технікою.

При цьому, як пояснює видання, головною причиною скорочення обіцяних постачань РСЗВ стала нестача снарядів для такої техніки у Німеччині.

"Німецькі поставки стали можливими лише тому, що США хочуть поставити додаткові боєприпаси для Mars II", - розповідають у Business Insider.

Також наголошується, що нові Mars II значно посилять українську армію, бо за їхньою допомогою можна швидко знищувати артилерію ворога.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що Німеччина надасть Україні обіцяні системи протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню не раніше листопада чи грудня.

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