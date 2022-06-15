Німеччина сьогодні оголосить про передачу РСЗВ Україні. Але менше, ніж очікувалося, - ЗМІ

Німецький уряд сьогодні анонсує передачу трьох реактивних систем залпового вогню Україні. Раніше планувалося постачання чотирьох одиниць такої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Business Insider .

Зазначається, що німецький міністр оборони оголосить про постачання під час зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО. При цьому постачання РСЗВ Mars II заплановано на серпень-вересень. Українські військові ще мають навчитися керувати новою технікою.

При цьому, як пояснює видання, головною причиною скорочення обіцяних постачань РСЗВ стала нестача снарядів для такої техніки у Німеччині.

"Німецькі поставки стали можливими лише тому, що США хочуть поставити додаткові боєприпаси для Mars II", - розповідають у Business Insider.

Також наголошується, що нові Mars II значно посилять українську армію, бо за їхньою допомогою можна швидко знищувати артилерію ворога.