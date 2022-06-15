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Германия сегодня объявит о передаче РСЗО Украине. Но меньше, чем ожидалось, - СМИ

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 16:54
Германия сегодня объявит о передаче РСЗО Украине. Но меньше, чем ожидалось, - СМИ Фото: Германия сегодня объявит о передаче РСЗО Украине (bundeswehr.de)
Автор: Иван Носальский

Немецкое правительство сегодня анонсирует передачу трех реактивных систем залпового огня Украине. Ранее планировались поставки четырех единиц такой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Business Insider.

Отмечается, что немецкий министр обороны объявит о поставках во время встречи глав оборонных ведомств стран НАТО. При этом поставки РСЗО Mars II запланированы на август-сентябрь. Украинские военные еще должны научиться управлять новой техникой.

При этом, как объясняет издание, главной причиной сокращения обещанных поставок РСЗО стала нехватка снарядов для такой техники у Германии.

"Немецкие поставки стали возможными только потому, что США хотят поставить дополнительные боеприпасы для Mars II", - рассказывают в Business Insider.

Также подчеркивается, что новые Mars II значительно усилят украинскую армию, потому как с их помощью можно быстро уничтожать артиллерию врага.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Германия предоставит Украине обещанные системы противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня не раньше ноября или декабря.

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