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Україна не отримає від Німеччини обіцяні РСЗВ до зими, - Zeit

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Берлін, Четвер 09 червня 2022 09:29
Україна не отримає від Німеччини обіцяні РСЗВ до зими, - Zeit Фото: Україна не отримає від Німеччини обіцяні РСЗВ до зими (twitter.com/visegrad24)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина надасть Україні обіцяні системи протиповітряної оборони і реактивних систем залпового вогню не раніше листопада або грудня. Оскільки раніше систему ППО замовив Єгиптом, який тепер відмовиться від неї на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.

Аналогічна ситуація склалася і з кільцевим обміном з Грецією, в рамках якого країна повинна отримати 50 бойових машин піхоти Marder з Германі.

Спочатку Греція повинна була поставити радянські моделі в Україну. Однак вони в основному розміщені на грецьких островах і, ймовірно, не будуть виведені, поки всі підрозділи Marder не будуть доставлені готовими до розгортання. Поставки також очікуються не раніше осені або зими.

Більш того, оголошення про обмін стало несподіванкою для виробника, компанії Rheinmetall, яка хотіла продати Marder безпосередньо Україні.

По всій видимості, є труднощі і з реактивною системою залпового вогню Mars II. Чотири системи повинні були бути поставлені-але з 40 німецьких установок в робочому стані знаходиться менше половини.

При цьому в даний час вони не можуть стріляти боєприпасами з США або Великобританії, а необхідне оновлення програмного забезпечення також може зайняти кілька місяців.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Греції розкритикували Німеччину за відмову надавати Україні військову техніку напряму.

Раніше стало відомо, що Німеччина і Греція домовилися про постачання Україні радянської зброї в рамках кругового обміну. У свою чергу, Берлін зобов'язується поставити Афінам Сучасні бронетранспортери.

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