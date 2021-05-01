Німеччина вважає необґрунтованими санкції Росії проти європейських чиновників

Німеччина засуджує санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. Їх вважають безпідставними.
Про це пише DW.
У німецькому уряді рішучим чином відкидають доцільність санкцій Росії проти представників ЄС.
Згідно з позицією Міністерства закордонних справ Німеччини, обмежувальні заходи Кремля не мають змістовного обґрунтування та "непотрібним чином призводять до подальшого погіршення відносин з Росією".
Раніше повідомлялося, що Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.
Згодом у Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії.
Сам глава Європарламенту заявив, що ніякі санкції або залякування не зупинять Європарламент або його особисто "від захисту прав людини, свободи і демократії".