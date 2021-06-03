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Німеччина та Росія відновили авіасполучення

Автор: Даша Харченко

РФ надала німецькій авіакомпанії Lufthansa дозволи на виконання польотів у червні. Свою заборону для російських авіакомпаній скасувала і Німеччина.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що після розбіжностей та скасованих рейсів між Німеччиною та Росією, Lufthansa повідомила, що зможе знову приземлятися у Москві та Санкт-Петербурзі.

Також про отримання дозволу від німецької влади на виконання польотів між РФ та ФРН повідомила і російська сторона.

Раніше повідомлялось, влада Німеччини призупинила польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі країни. Причиною цього рішення стала відмова Росавіації видати німецьким перевізникам дозвіл на виконання рейсів до Росії.

Нагадаємо, європейські авіакомпанії уникають повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня, а до цього ввела заборону на авіасполучення з цією країною.

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