Германия и Россия возобновили авиасообщение

РФ предоставила немецкой авиакомпании Lufthansa разрешения на выполнение полетов в июне. Свой запрет для российских авиакомпаний отменила и Германия.
Отмечается, что после разногласий и отмененных рейсов между Германией и Россией Lufthansa сообщила, что сможет вновь приземляться в Москве и Санкт-Петербурге.
Также о получении разрешения от немецких властей на выполнение полетов между РФ и ФРГ сообщила и российская сторона.
Ранее сообщалось, власти Германии приостановила полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве страны. Причиной этого решения стал отказ Росавиации выдать немецким перевозчикам разрешение на выполнение рейсов в Россию.
Напомним, европейские авиакомпании избегают воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Украина закрыла небо для белорусских самолетов с 29 мая, а до этого ввела запрет на авиасообщение с этой страной.