Німеччина призупинила прийом авіарейсів з Росії
Влада Німеччини призупинила польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі країни. Причиною цього рішення стала відмова Росавіації видати німецьким перевізникам дозвіл на виконання рейсів до Росії.
Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на Мінтранс Німеччини.
Відзначається, що Федеральне авіаційне управління Німеччини не видало дозволів на польоти, що виконуються російськими авіакомпаніями. Причиною цього рішення став принцип взаємності.
У міністерстві підкреслили, що російська сторона не видала дозволу на польоти в РФ німецьким перевізникам. Зокрема, авіакомпанія Lufthansa була змушена скасувати рейси до Москви і Санкт-Петербург.
У відомстві зазначили, що разом з посольством Німеччини в РФ знаходяться в тісному контакті з російською авіаційною владою. Дозволи на польоти російським перевізникам будуть видані тільки після того, як Lufthansa отримає аналогічні документи на Червень.
Нагадаємо, наприкінці травня німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила припинити здійснення авіарейсів над Білоруссю. На такий крок перевізник пішов після того, як Білоруський режим вчора примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair.
Як писало РБК-Україна, 24 травня літак Lufthansa, який повинен був слідувати у Франкфурт, більше години не випускали з аеропорту "Мінськ", а пасажирів відправили на повторну перевірку. Як заявили в аеропорту, на літаку Lufthansa шукали вибухівку після повідомлення про нібито підготовку теракту.
Додамо, після інциденту з Ryanair ряд авіакомпаній почали здійснювати рейси в обхід Білорусі. А Британія взагалі заборонила приймати літаки з Білорусі. У відповідь російська влада стала під різними приводами забороняти польоти європейських перевізників, якщо вони облітають Білоруський повітряний простір.