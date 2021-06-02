ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина призупинила прийом авіарейсів з Росії

Новость на русском →
Берлін, Середа 02 червня 2021 20:37
Німеччина призупинила прийом авіарейсів з Росії Фото: Німеччина призупинила прийом авіарейсів з Росії (flickr.com/southbound228)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Німеччини призупинила польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі країни. Причиною цього рішення стала відмова Росавіації видати німецьким перевізникам дозвіл на виконання рейсів до Росії.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на Мінтранс Німеччини.

Відзначається, що Федеральне авіаційне управління Німеччини не видало дозволів на польоти, що виконуються російськими авіакомпаніями. Причиною цього рішення став принцип взаємності.

У міністерстві підкреслили, що російська сторона не видала дозволу на польоти в РФ німецьким перевізникам. Зокрема, авіакомпанія Lufthansa була змушена скасувати рейси до Москви і Санкт-Петербург.

У відомстві зазначили, що разом з посольством Німеччини в РФ знаходяться в тісному контакті з російською авіаційною владою. Дозволи на польоти російським перевізникам будуть видані тільки після того, як Lufthansa отримає аналогічні документи на Червень.

Нагадаємо, наприкінці травня німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила припинити здійснення авіарейсів над Білоруссю. На такий крок перевізник пішов після того, як Білоруський режим вчора примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair.

Як писало РБК-Україна, 24 травня літак Lufthansa, який повинен був слідувати у Франкфурт, більше години не випускали з аеропорту "Мінськ", а пасажирів відправили на повторну перевірку. Як заявили в аеропорту, на літаку Lufthansa шукали вибухівку після повідомлення про нібито підготовку теракту.

Додамо, після інциденту з Ryanair ряд авіакомпаній почали здійснювати рейси в обхід Білорусі. А Британія взагалі заборонила приймати літаки з Білорусі. У відповідь російська влада стала під різними приводами забороняти польоти європейських перевізників, якщо вони облітають Білоруський повітряний простір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація Германия авиасообщение
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО