Україна закрила небо для білоруських літаків
Фото: білоруські літаки не зможуть пролітати над територією України транзитом (Віталій Носач/РБК-Україна))
Україна закриває небо для білоруських літаків. Заборона набула чинності з 00:00 29 травня.
Про це раніше РБК-Україна повідомило джерело в уряді.
Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури та "Украероруху".
Білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.
Нагадаємо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.
Зазначимо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко оцінив наслідки через закриття авіасполучення з Білоруссю.