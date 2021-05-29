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Україна закрила небо для білоруських літаків

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Києва, Субота 29 травня 2021 01:26
Україна закрила небо для білоруських літаків Фото: білоруські літаки не зможуть пролітати над територією України транзитом (Віталій Носач/РБК-Україна))
Автор: Артур Родивилов

Україна закриває небо для білоруських літаків. Заборона набула чинності з 00:00 29 травня.

Про це раніше РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Кабмін дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури та "Украероруху".

Білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.

Нагадаємо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

Зазначимо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко оцінив наслідки через закриття авіасполучення з Білоруссю.

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