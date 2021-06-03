Німеччина та Росія відновили авіасполучення

РФ надала німецькій авіакомпанії Lufthansa дозволи на виконання польотів у червні. Свою заборону для російських авіакомпаній скасувала і Німеччина.

Зазначається, що після розбіжностей та скасованих рейсів між Німеччиною та Росією, Lufthansa повідомила, що зможе знову приземлятися у Москві та Санкт-Петербурзі.

Також про отримання дозволу від німецької влади на виконання польотів між РФ та ФРН повідомила і російська сторона.