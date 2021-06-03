Германия и Россия возобновили авиасообщение

РФ предоставила немецкой авиакомпании Lufthansa разрешения на выполнение полетов в июне. Свой запрет для российских авиакомпаний отменила и Германия.

Отмечается, что после разногласий и отмененных рейсов между Германией и Россией Lufthansa сообщила, что сможет вновь приземляться в Москве и Санкт-Петербурге.

Также о получении разрешения от немецких властей на выполнение полетов между РФ и ФРГ сообщила и российская сторона.