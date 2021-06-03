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Германия и Россия возобновили авиасообщение

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Германия, Россия, Четверг 03 июня 2021 02:31
Германия и Россия возобновили авиасообщение Фото: Lufthansa сообщила, что сможет снова приземляться в Москве и Санкт-Петербурге.(instagram.com/lufthansa)
Автор: Даша Харченко

РФ предоставила немецкой авиакомпании Lufthansa разрешения на выполнение полетов в июне. Свой запрет для российских авиакомпаний отменила и Германия.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что после разногласий и отмененных рейсов между Германией и Россией Lufthansa сообщила, что сможет вновь приземляться в Москве и Санкт-Петербурге.

Также о получении разрешения от немецких властей на выполнение полетов между РФ и ФРГ сообщила и российская сторона.

Ранее сообщалось, власти Германии приостановила полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве страны. Причиной этого решения стал отказ Росавиации выдать немецким перевозчикам разрешение на выполнение рейсов в Россию.

Напомним, европейские авиакомпании избегают воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Украина закрыла небо для белорусских самолетов с 29 мая, а до этого ввела запрет на авиасообщение с этой страной.

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