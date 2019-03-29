Німеччина продовжила заборону на експорт зброї до Саудівської Аравії

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil)

Заборона на поставки озброєнь Ер-Ріяду буде чинна до 30 вересня

Німеччина продовжила заборону на експорт озброєнь до Саудівської Аравії ще на півроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал N-tv.

Рішення було ухвалене за підсумками засідання з участю Ради федеральної безпеки, в яку входять канцлер Ангела Меркель і голови Міноборони, МВС і МЗС Німеччини.

Представник німецького уряду Штеффен Зайберт розповів, що заборона на постачання зброї Ер-Ріяду буде чинна до 30 вересня.

Зазначається, що дискусії про продовження заборони тривали протягом кількох тижнів, на продовженні чинної заборони наполягала Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), що входить у правлячу коаліцію.

Німецька влада запровадила заборону на експорт озброєнь у Саудівську Аравію в жовтні 2018 року після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі погодив шість секретних договорів, які дадуть змогу американським компаніям продавати Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці. Мета угоди - можливість брати участь у будівництві щонайменше двох атомних електростанцій у Саудівській Аравії.