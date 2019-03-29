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Германия продлила запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Новости » Политика    29.03.2019 - 04:40
Германия продлила запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil)

Запрет на поставки вооружений Эр-Рияду будет действовать до 30 сентября

Германия продлила запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию еще на полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

Решение было принято по итогам заседания с участием Совета федеральной безопасности, в который входят канцлер Ангела Меркель и главы Минобороны, МВД и МИД Германии.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт рассказал, что запрет на поставки оружия Эр-Рияду будет действовать до 30 сентября.

Отмечается, что дискуссии о продлении запрета длились на протяжении нескольких недель, на продлении действующего запрета настаивала социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правящую коалицию.

Германские власти ввели запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию в октябре 2018 года после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри согласовал шесть секретных договоров, которые позволят американским компаниям продавать Саудовской Аравии технологии в атомной энергетике. Цель сделки - возможность участвовать в строительстве как минимум двух атомных электростанций в Саудовской Аравии.

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