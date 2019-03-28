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США схвалили продаж Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці

Новини » Політика    28.03.2019 - 09:30
США схвалили продаж Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці
Фото: Рік Перрі (flickr.com gageskidmore)

Компанії попросили не робити документи публічними і не розголошувати умови угод

Міністр енергетики США Рік Перрі погодив шість секретних договорів, які дозволять американським компаніям продавати Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Видання пише, що мета угоди - можливість брати участь у будівництві як мінімум двох атомних електростанцій в Саудівській Аравії. За даними агентства, шість дозволів, які підписав Перрі, дозволяють американським компаніям почати підготовчу роботу для участі в операції, але не передбачають поставку обладнання для АЕС.

У міністерстві енергетики заявили, що компанії попросили не робити документи публічними і не розголошувати умови угод, оскільки в заявках є конфіденційна інформація.

Нагадаємо, 19 лютого Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників США у вівторок приступив до розслідування у зв'язку з планами Білого дому будівництва АЕС в Саудівській Аравії.

У доповіді висловлюється занепокоєння у зв'язку з можливістю того, що деякі працівники адміністрації США у спробах домогтися реалізації проекту раніше намагалися обійти процедури безпеки, які мають відношення до ядерних технологій.

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