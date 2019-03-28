США схвалили продаж Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці

Фото: Рік Перрі (flickr.com gageskidmore)

Компанії попросили не робити документи публічними і не розголошувати умови угод

Міністр енергетики США Рік Перрі погодив шість секретних договорів, які дозволять американським компаніям продавати Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Видання пише, що мета угоди - можливість брати участь у будівництві як мінімум двох атомних електростанцій в Саудівській Аравії. За даними агентства, шість дозволів, які підписав Перрі, дозволяють американським компаніям почати підготовчу роботу для участі в операції, але не передбачають поставку обладнання для АЕС.