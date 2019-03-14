Сенат Конгресу США схвалив припинення підтримки Ер-Ріяду в Ємені

Фото: Конгрес США (pxhere.com)

Резолюцію тепер передадуть в нижню палату Конгресу, а потім Трампу

Сенат Конгресу Сполучених Штатів підтримав резолюцію, яка закликає припинити надання допомоги очолюваної Саудівською Аравією коаліції, що воює в Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал C-SPAN.

Ер-Ріяд воює в Ємені проти бунтівного формування хусит "Ансар Аллах". При цьому Вашингтон надає логістичну допомогу Ер-Ріяду, який очолює коаліцію.

Резолюцію про припинення співпраці підтримали 54 сенатори, 46 проголосували проти. Тепер документ мають передати в нижню палату Конгресу. Якщо конгресмени схвалять резолюцію - її передадуть президенту США Дональда Трампа, у нього буде 30 днів для підписання відповідного указу.

При цьому за даними газети The Hill, Білий дім збирався накласти вето на резолюцію. На думку адміністрації Трампа, документ є помилковим у зв'язку з тим, що військові США безпосередньо не задіяні в збройному конфлікті. Також США здійснюють обмін розвідданими і поставляють зброю воюючим на стороні коаліції.

Нагадаємо, в січні 2019 року в Ємені повстанці-хусит обстріляли конвой спеціального посланця ООН Патрика Кеммерта.