Німеччина закликає ЄС допомогти Польщі протистояти потоку мігрантів з Білорусі

Крім того, він звинуватив Лукашенка, який за підтримки російського президента Путіна, намагається дестабілізувати ситуацію в ЄС, маніпулюючи долями людей

"Ми повинні допомогти польському уряду убезпечити зовнішній кордон. Насправді це робота Комісії ЄС. Тепер я закликаю їх вжити заходів. Усі держави ЄС мають об'єднатися тут, бо Лукашенко за підтримки президента Росії Володимира Путіна використовує долю людей для дестабілізації Заходу. Отже, тепер ми маємо стояти разом. Польща чи Німеччина не можуть впоратися з цим самотужки", - заявив Зеєхофер.

Своєю чергою він схвалив спорудження паркану на кордоні з Білоруссю, наголосивши, що Польща поки що реагує правильно.

"Ми не можемо критикувати їх за те, що вони захищають зовнішній кордон ЄС допустимими засобами. Звичайно, не за допомогою вогнепальної зброї, але за допомогою інших засобів, які є у них", - зазначив Зеєхофер.