Польща закриває пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами
Польща прийняла рішення закрити пункт пропуску "Кузня" на кордоні з Білоруссю. Рух через пункт пропуску буде призупинено з вівторка, 9 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі.
"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні рух на автомобільному прикордонному переході в "Кузні" буде призупинено з завтрашнього дня, тобто 09.11, з 07:00", - йдеться в повідомленні.
При цьому прикордонники додали, що мандрівникам слід прямувати до прикордонних пунктів у Тересполі та Бобровниках.
Нагадаємо, вранці 8 листопада в Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.
Відзначити, Польща відразу ж мобілізувала армію, щоб стримати нелегальних мігрантів з Білорусі.
Детальніше про події на польсько-білоруському кордоні - у матеріалі РБК-Україна.