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Німеччина закликає ЄС допомогти Польщі протистояти потоку мігрантів з Білорусі

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Німеччина, Вівторок 09 листопада 2021 09:36
Німеччина закликає ЄС допомогти Польщі протистояти потоку мігрантів з Білорусі Фото: міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер закликав країни ЄС допомогти Польщі впоратися з потоком мігрантів з території Білорусі. Оскільки ні польський уряд, ні Німеччина не можуть з цим впоратися самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Bild.

Крім того, він звинуватив Лукашенка, який за підтримки російського президента Путіна, намагається дестабілізувати ситуацію в ЄС, маніпулюючи долями людей

"Ми повинні допомогти польському уряду убезпечити зовнішній кордон. Насправді це робота Комісії ЄС. Тепер я закликаю їх вжити заходів. Усі держави ЄС мають об'єднатися тут, бо Лукашенко за підтримки президента Росії Володимира Путіна використовує долю людей для дестабілізації Заходу. Отже, тепер ми маємо стояти разом. Польща чи Німеччина не можуть впоратися з цим самотужки", - заявив Зеєхофер.

Своєю чергою він схвалив спорудження паркану на кордоні з Білоруссю, наголосивши, що Польща поки що реагує правильно.

"Ми не можемо критикувати їх за те, що вони захищають зовнішній кордон ЄС допустимими засобами. Звичайно, не за допомогою вогнепальної зброї, але за допомогою інших засобів, які є у них", - зазначив Зеєхофер.

Нагадаємо, вчора вранці з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Після чого Польща відразу ж мобілізувала армію, щоб стримати нелегальних мігрантів з Білорусі.

Крім того, Польща прийняла рішення закрити від сьогодні пункт пропуску "Кузня" на кордоні з Білоруссю.

Детальніше про події на польсько-білоруському кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

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