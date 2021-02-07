Білорусь попросила Польщу екстрадувати засновників телеграм-каналу Nexta

Слідчий комітет Білорусі звернувся у Польщу з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путила та Романа Протасевича. Білоруський Слідком направив польській стороні відповідні документи.

Про це повідомив начальник міжнародно-правового відділку СК Михайло Вавуло, передає прес-служба відомства.

"Слідчий комітет направив документи на екстрадицію Путила та Протасевича через генерального прокурора в Польщу. З цією країною в нас підписано міжнародний договір про правову допомогу з кримінальних справ, який також регламентує питання про екстрадицію", - сказав Вавуло.

Як наголосив представник СК, засновникам Telegram-каналу "не вдасться уникнути покарання, де б вони не ховалися".

Нагадаємо, в листопаді минулого року засновників Neхta Путила та Протасевича звинуватили у розпалюванні соціальної ворожнечі до представників влади та правоохоронців. Тоді білоруський режим оголосив Путила та Протасевича в розшук.

Пізніше білоруський режим оголосив Путила та Протасевича терористами. Засновників Nexta внесли до списку терористів.