Бербок про постачання зброї Україні: у Німеччини власна позиція

Міністр закордонних справ Німеччини Аннален Бербок заявила про власну позицію Берліна з питання постачання Україні зброї. За її словами, вона відрізняється від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференції Бербок з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"У нас (Німеччини - ред.) є своя, що відрізняється (від США - ред.) позиція з приводу постачання зброї на Україну", - сказала Бербок.

Вона додала, що ситуація навколо України повинна бути вирішена дипломатичним шляхом і цю позицію потрібно донести до Росії. При цьому глава МЗС Німеччини попередила Москву про серйозні наслідки у разі вторгнення на українську територію.