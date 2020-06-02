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Українська делегація прибула до Берліну: що на порядку денному переговорів

Новини » Політика     02.06.2020 - 11:31
Українська делегація прибула до Берліну: що на порядку денному переговорів
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

На порядку денному - деокупація ОРДЛО і Криму, а також підтримка Німеччиною реформ в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українська делегація прибула до Берліну для проведення переговорів. Він назвав питання, які перебувають на порядку денному.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Доброго ранку з Берліна. Знаковий момент: українська делегація є першою іноземною делегацією, яку приймають в Німеччині після початку коронавірусного карантину", - зазначив міністр.

Українська делегація прибула до Берліну: що на порядку денному переговорів

Він поінформував, що на переговори разом з ним прибули глава офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква, віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков та міністр оборони Андрій Таран.

На порядку денному цього політичного візиту:

  • деокупація ОРДЛО і Криму;
  • підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи;
  • надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;
  • європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 року.

Крім того, на переговорах приділять увагу історичним питанням: перспективі визнання Бундестагом Голодомору як геноциду українського народу та зведенню пам’ятника українцям, загиблим у Другій світовій війні.

Розглянуть також торгівлю та інвестиції між країнами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час переговорів у Берліні обговорять питання окупованого Криму.

Як писало РБК-Україна, раніше Кулеба анонсував, що українська делегація представить докази про ескалацію Російською Федерацією ситуації на Донбасі.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ГерманияпереговориДмитро Кулеба
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