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В Києві через візит Шольца можливі обмеження руху транспорту

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 08:17
В Києві через візит Шольца можливі обмеження руху транспорту Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Київ приїде канцлер Німеччини Олаф Шольц. Через його візит можливі тимчасові обмеження дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Управління державної охорони України.

14 лютого у зв’язку з робочим візитом до України Шольца можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Канади узгодили позиції напередодні візиту канцлера Німеччини до Києва та Москви.

Зазначимо, стало відомо, про що канцлер Німеччини розмовлятиме з Путіним.

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