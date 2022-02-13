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Берлін перед візитом Шольца обмірковує оборонну допомогу Україні. Але без зброї, - DPA

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Берлін, Неділя 13 лютого 2022 14:27
Берлін перед візитом Шольца обмірковує оборонну допомогу Україні. Але без зброї, - DPA Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 14 лютого, в Україну з візитом прибуде німецький канцлер Олаф Шольц. У зв'язку з цим в Німеччині розмірковують, яку оборонну допомогу можна надати Україні, але летальна зброя навіть не обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке агентство DPA.

Як розповів представник німецького уряду, Київ передав Берліну список побажань, який включає "одну чи дві речі, які можна розглянути більш уважно". Джерела агенства DPA також повідомляють, що Берліну також доведеться оцінювати можливість надання речей, які можуть знадобитися і німецькій армії.

Очікується, що на зустрічі Шольца з українським президентом Володимиром Зеленським про які-небудь зобов'язання домовлено не буде. Однак, очікується, що Німеччина може погодитися на фінансову допомогу Україні під час цього візиту, про що українська сторона також просила.

За даними агенства DPA, список побажань української сторони, який передали Берліну на початку лютого, включає низку озброєнь, які не є летальною зброєю, зокрема електронні системи стеження, обладнання для розмінування, захисні костюми, радіолокаційні станції та засоби нічного бачення.

Нагадаємо, 7 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Німеччина знайшли точки дотику у питанні надання оборонної допомоги.

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Германия Україна Олаф Шольц
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