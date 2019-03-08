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У Венесуелі почалися масштабні перебої з електрикою

Новини » Надзвичайні події    08.03.2019 - 05:37
У Венесуелі почалися масштабні перебої з електрикою
Фото: блекаут у Венесуелі (bengkulu.antaranews)

У 15 з 23 штатів країни проблеми з електропостачанням

У Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електропостачанням у більшій частині країни. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Зазначається, що  ввечері у четвер, 7 березня, перебої спостерігались у столиці Венесуели Каракасі та 15 із 23 штатів країни.

Без електроенергії залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас. Національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики.

В той же час влада країни причиною масштабного "блекауту" назвала саботаж з боку політичних опонентів на ГЕС ім. Симона Болівара у штаті Болівар. Ця ГЕС є найбільшою у Венесуелі та однією з найпотужніших у світі.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

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