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Німеччина оштрафувала Facebook за порушення закону про прозорість

Новини » Телеком & IT    02.07.2019 - 22:24
Німеччина оштрафувала Facebook за порушення закону про прозорість
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Німецька влада оштрафувала Facebook на 2 мільйони доларів

У Німеччині місцева влада оштрафувала компанію Facebook на 2 мільйони доларів за надання не повної інформації про кількість нелегального контенту в мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

В повідомленні федерального управління юстиції Німеччини, йдеться, що інтернет-гігант створив спотворену картину, опублікувавши неповну інформацію про отримання скарги. Згідно з німецьким законодавством про прозорість інтернету, соціальні мережі зобов'язані вчасно надавати дані про кількість отриманих скарг на незаконний контент.

"Це створює викривлену картину масштабів нелегального контенту на платформі і того, як Facebook з ним працює", - говориться в повідомленні Федерального управління юстиції.

Однак, Facebook проігнорував прохання прокоментувати рішення про штраф, який вона може оскаржити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook додала України в список країн, де політична реклама буде піддаватися ретельній перевірці.

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