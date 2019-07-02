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Германия оштрафовала Facebook за нарушение закона о прозрачности

Новости » Телеком & IT    02.07.2019 - 22:24
Германия оштрафовала Facebook за нарушение закона о прозрачности
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Немецкие власти оштрафовали Facebook на 2 миллиона долларов

В Германии местные власти оштрафовали компанию Facebook на 2 миллиона долларов за предоставление не полной информации о количестве нелегального контента в сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В сообщении федерального управления юстиции Германии, говорится,  что интернет-гигант создал искаженную картину, опубликовав неполную информацию о полученных жалобах. Согласно немецкому законодательству о прозрачности интернета, социальные сети обязаны вовремя предоставлять данные о количестве полученных жалоб на незаконный контент.

"Это создает искаженную картину масштабов нелегального контента на платформе и того, как Facebook с ним работает", - говорится в сообщении Федерального управления юстиции.

Однако, Facebook проигнорировал просьбы прокомментировать решение о штрафе, который она может обжаловать.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook добавила Украину в список стран, где политическая реклама будет подвергаться тщательной проверке.

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