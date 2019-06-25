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Facebook перевірить політичну рекламу в Україні

Новини » Телеком & IT    25.06.2019 - 22:39
Facebook перевірить політичну рекламу в Україні
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

З 25 червня всі оголошення, які будуть публікуватися користувачами з України будуть "систематично піддаватися перевірці"

Соціальна мережа Facebook додала Україну в список країн, де політична реклама буде піддаватися ретельній перевірці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, з 25 червня всі оголошення, які будуть публікуватися користувачами з України будуть "систематично піддаватися перевірці" - як автоматично, так і вручну. Аналогічний процес також запускають в Канаді, а протягом наступних місяців - в Сінгапурі та Аргентині.

Всього в реєстр вже включено більше 50 країн, а також незабаром додадуть ще 4 країни, де найближчим часом пройдуть вибори.

Вимоги при опублікуванні політичної реклами включають в себе, зокрема, зазначення повного імені особи або назва організації, яка його сплатила. Ця інформація буде з'являтися безпосередньо на самій рекламі.

Крім того, більш детальна інформація про оголошення, наприклад, статистика переглядів, буде зберігатися на протязі семи років в спеціальному архіві Ad Library. Facebook запевняє, що прагне до прозорості інформації про рекламодавців, а також продовжує "боротьбу з іноземним впливом вибори в різних країнах світу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Facebook буде блокувати рекламу контенту, в которам міститься інформація з дискримінацією людей за різними ознаками.

Крім того, соціальна мережа Facebook оголосила, що посилює правила по запобіганню поширення неправдивих новин перед виборами до Європарламенту, запланованих на 26 травня.

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