НАТО на тлі агресії Росії продовжить підтримку України

Північноатлантичний альянс НАТО на тлі стягування російських військ і загострення на Донбасі продовжить політичну і практичну підтримку України. Союзники засуджують військову активізацію РФ.

Про це на засіданні комісії Україна-НАТО заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає прес-служба МЗС України .

Повідомляється, що вчора за запитом Києва пройшло засідання комісії Україна-НАТО, на якому обговорили військову активність Росії, яка спостерігається на Донбасі, в Криму та вздовж кордону.

"Союзники одностайно підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони підкреслили, що НАТО не визнає і не визнає спробу анексії Криму засудили дестабілізацію Росією безпекової ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО продовжить надавати політичну і практичну підтримку України. Учасники закликали Росію припинити провокації та погрози, знизити напругу в зазначених регіонах і негайно підтвердити прихильність режиму припинення вогню на Донбасі.