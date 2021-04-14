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НАТО на тлі агресії Росії продовжить підтримку України

Новость на русском → Брюссель, Середа 14 квітня 2021 11:29
НАТО на тлі агресії Росії продовжить підтримку України Фото: засідання комісії Україна-НАТО (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Північноатлантичний альянс НАТО на тлі стягування російських військ і загострення на Донбасі продовжить політичну і практичну підтримку України. Союзники засуджують військову активізацію РФ.

Про це на засіданні комісії Україна-НАТО заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає прес-служба МЗС України.

Повідомляється, що вчора за запитом Києва пройшло засідання комісії Україна-НАТО, на якому обговорили військову активність Росії, яка спостерігається на Донбасі, в Криму та вздовж кордону.

"Союзники одностайно підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони підкреслили, що НАТО не визнає і не визнає спробу анексії Криму засудили дестабілізацію Росією безпекової ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО продовжить надавати політичну і практичну підтримку України. Учасники закликали Росію припинити провокації та погрози, знизити напругу в зазначених регіонах і негайно підтвердити прихильність режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував НАТО 10 кроків для підтримки України. Але поки невідомо, що це за кроки.

А МЗС Росії вже звинуватив НАТО в нібито підбурюванні України до загострення на Донбасі.

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