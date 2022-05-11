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Німеччина почала тренувати військових ЗСУ на гаубицях PzH 2000

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Німеччина, Середа 11 травня 2022 18:49
Німеччина почала тренувати військових ЗСУ на гаубицях PzH 2000 Фото: Panzerhaubitze 2000 в Афганістані (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Навчання українських військових на самохідних артилерійських установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) розпочав німецький Бундесвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Бійці Збройних сил України розпочали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні. Напередодні вони прилетіли до Німеччини літаком Збройних сил ФРН із Польщі.

Німецький уряд разом із Нідерландами спільно вирішили відправити до України 12 самохідних гаубиць PzH 2000. Перед передачею озброєння ЗСУ Бундесвер навчить українських солдат користуватися ним. Навчання орієнтовно триватиме 40 днів, але може завершитися раніше за умови попередньої підготовки бійців.

Оборонні відомства Німеччини та Нідерландів готові підготувати до 18-ти розрахунків для гаубиці. Оскільки екіпаж складається з 3-5 солдат, то навчання можуть пройти до сотні українських військових.

Артилерійські системи для Збройних сил України Німеччина запланувала передати відразу після навчання українських військових. Ці плани міністерка закордонних справ Анналена Бербок озвучила після зустрічі з Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, що союзники України запланували другу зустріч глав оборонних відомств у травні.

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