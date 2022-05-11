Німеччина почала тренувати військових ЗСУ на гаубицях PzH 2000

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Бійці Збройних сил України розпочали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні. Напередодні вони прилетіли до Німеччини літаком Збройних сил ФРН із Польщі.

Німецький уряд разом із Нідерландами спільно вирішили відправити до України 12 самохідних гаубиць PzH 2000. Перед передачею озброєння ЗСУ Бундесвер навчить українських солдат користуватися ним. Навчання орієнтовно триватиме 40 днів, але може завершитися раніше за умови попередньої підготовки бійців.

Оборонні відомства Німеччини та Нідерландів готові підготувати до 18-ти розрахунків для гаубиці. Оскільки екіпаж складається з 3-5 солдат, то навчання можуть пройти до сотні українських військових.

Артилерійські системи для Збройних сил України Німеччина запланувала передати відразу після навчання українських військових. Ці плани міністерка закордонних справ Анналена Бербок озвучила після зустрічі з Дмитром Кулебою.