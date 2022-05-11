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Германия начала тренировать военных ВСУ на гаубицах PzH 2000

Новина українською →
Германия, Среда 11 мая 2022 18:49
Германия начала тренировать военных ВСУ на гаубицах PzH 2000 Фото: Panzerhaubitze 2000 в Афганистане (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Обучение украинских военных на самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) начал немецкий Бундесвер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Бойцы Вооруженных сил Украины начали обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне. Накануне они прилетели в Германию самолетом Вооруженных сил ФРГ из Польши.

Немецкое правительство вместе с Нидерландами совместно решили отправить в Украину 12 самоходных гаубиц PzH 2000. Перед передачей вооружения ВСУ Бундесвер научит украинских солдат пользоваться им. Обучение ориентировочно продлится 40 дней, но может завершиться раньше в случае предварительной подготовке бойцов.

Оборонные ведомства Германии и Нидерландов готовы подготовить до 18-ти расчетов для гаубицы. Поскольку экипаж состоит из 3-5 солдат, то обучение может пройти до сотни украинских военных.

Артиллерийские системы для Вооруженных сил Украины Германия запланировала передать сразу после обучения украинских военных. Эти планы министр иностранных дел Анналена Бербок озвучила после встречи с Дмитрием Кулебой.

Напомним, что союзники Украины запланировали вторую встречу глав оборонных ведомств в мае.

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