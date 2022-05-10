Як у Рамштайні: союзники України проведуть ще одну зустріч до кінця місяця

Країни-союзники України мають намір провести ще одну зустріч голів оборонних міністерств до кінця травня. Під час переговорів обговорюватиметься військова допомога українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі .

"Буде ще одна така (зустріч - ред.) цього місяця. Швидше за все, в онлайн-форматі. Міністр Остін (голова Пентагону - ред.) хоче проводити подібні зустрічі щомісяця. Тому, швидше за все, вони всі будуть в онлайн-форматі . Поки що остаточно не вирішено", - розповів Кірбі.

Він додав, що міністр оборони Британії Бен Уоллес планує обговорити питання організації цієї зустрічі зі своїм американським візаві Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

Кірбі також відзначив роль Британії у постачанні озброєння Україні.

"Великобританія відіграє надзвичайно важливу роль у координації постачання зброї з різних країн до ключових баз, з яких зброя вже передається до рук Збройних сил України", - зазначив прес-секретар Пентагону.