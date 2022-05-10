Бербок розповіла, коли Німеччина передасть важку артилерію Україні
Артилерійські системи для Збройних сил України Німеччина запланувала передати відразу після навчання українських військових. Ці плани міністерка закордонних справ Анналена Бербок озвучила після зустрічі з Дмитром Кулебою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг дипломатів.
Очільниця німецького МЗС визнала, що задовольнити всі потреби України Німеччина самотужки не зможе. Проте, Берлін працює з партнерами для озброєння ЗСУ.
"Ми не можемо забезпечувати на 100% ту зброю, яка потрібна... Ми говорили про те, що ми можемо дати ще. Ми можемо дати "Гепарди", але у нас немає снарядів. Тому ми зараз намагаємося знайти снаряди. Наступним кроком будуть наступні танки, наступні гаубиці, ми будемо надавати можливості для боротьби з дронами та наземними військами", – заявила Бербок.
За її словами, німецька влада скоординувала свої зусилля з Нідерландами. Оскільки Німеччина не змогла надати достатню кількість гаубиць, то нідерландці заповнили квоту. Натомість Німеччина взяла на себе навчання українських військових, а зброю передадуть ЗСУ після їхньої підготовки.
"Ми незабаром почнемо підготовку українських військових. Вже цими днями. І ми зробимо все, щоб разом з Нідерландами надати 12 гаубиць. Сім ми вже пообіцяли. Це постачання буде завершено, коли солдати пройдуть навчання і зможуть відразу ж використовувати", – додала вона.
До слова, німецьке посольство відновило свою роботу в Києві в рамках візиту Бербок до України.
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