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Бербок розповіла, коли Німеччина передасть важку артилерію Україні

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 16:58
Бербок розповіла, коли Німеччина передасть важку артилерію Україні Фото: Анналена Бербок і Дмитро Кулеба (twitter.com/ABaerbock)
Автор: Антон Федорців

Артилерійські системи для Збройних сил України Німеччина запланувала передати відразу після навчання українських військових. Ці плани міністерка закордонних справ Анналена Бербок озвучила після зустрічі з Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг дипломатів.

Очільниця німецького МЗС визнала, що задовольнити всі потреби України Німеччина самотужки не зможе. Проте, Берлін працює з партнерами для озброєння ЗСУ.

"Ми не можемо забезпечувати на 100% ту зброю, яка потрібна... Ми говорили про те, що ми можемо дати ще. Ми можемо дати "Гепарди", але у нас немає снарядів. Тому ми зараз намагаємося знайти снаряди. Наступним кроком будуть наступні танки, наступні гаубиці, ми будемо надавати можливості для боротьби з дронами та наземними військами", – заявила Бербок.

За її словами, німецька влада скоординувала свої зусилля з Нідерландами. Оскільки Німеччина не змогла надати достатню кількість гаубиць, то нідерландці заповнили квоту. Натомість Німеччина взяла на себе навчання українських військових, а зброю передадуть ЗСУ після їхньої підготовки.

"Ми незабаром почнемо підготовку українських військових. Вже цими днями. І ми зробимо все, щоб разом з Нідерландами надати 12 гаубиць. Сім ми вже пообіцяли. Це постачання буде завершено, коли солдати пройдуть навчання і зможуть відразу ж використовувати", – додала вона.

До слова, німецьке посольство відновило свою роботу в Києві в рамках візиту Бербок до України.

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