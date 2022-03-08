Німеччина почала розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе почала розслідування воєнних злочинів РФ, скоєних на території України. Наразі збираються та документуються докази, щоб притягнути до відповідальності конкретних обвинувачених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Відомо, що генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк відкрив так зване "структурне розслідування".

Як повідомляють німецькі ЗМІ, федеральна прокуратура має конкретні дані, що вказують на вже скоєні в Україні воєнні злочини. Крім того, там висловили побоювання, що кількість таких злочинів зростатиме.

Вказано, що прокуратура має у своєму розпорядженні повідомлення про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводу, сховищу ядерних відходів та ТЕЦ.

Разом з тим, як інформує видання, у центрі уваги дані про так звані "списки цілей", які, за різними свідченнями, складаються російськими та кадировськими підрозділами, дислокованими в Україні.

Нагадаємо, вчора, 7 березня в Міжнародному Суді ООН почалися слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення в геноциді. Україна висловила вимоги до РФ негайно вжити низку заходів.

Додамо, Рада ООН з прав людини створила міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

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