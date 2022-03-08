Германия начала расследование военных преступлений РФ в Украине

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ начала расследование военных преступлений РФ, совершенных на территории Украины. Сейчас собираются и документируются доказательства, чтобы привлечь к ответственности конкретных обвиняемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Известно, что генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк открыл так называемое "структурное расследование".

Как сообщают немецкие СМИ, федеральная прокуратура имеет конкретные данные, указывающие на уже совершенные в Украине военные преступления. Кроме того, там выразили опасения, что количество таких преступлений будет расти.

Указано, что прокуратура имеет в своем распоряжении уведомление о применении кассетных бомб, удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопровода, хранилищу ядерных отходов и ТЭЦ.

Вместе с тем, как информирует издание, в центре внимания данные о так называемых "списках целей", которые, по разным свидетельствам, составляются российскими и кадыровскими подразделениями, дислоцированными в Украине.

Напомним, вчера, 7 марта в Международном Суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Украина выразила требования к РФ немедленно принять ряд мер.

Добавим, Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованию военных преступлений России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.