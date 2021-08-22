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Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову

Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість підтримки санкцій проти "Північного потоку-2". Німеччина їх підтримає, якщо РФ почне використовувати газопровід в якості зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Меркель на спільному брифінгу з президентом України.

За її словами, "Північний потік-2" - це не російсько-німецький проект, це європейсько-російський проект.

"Турботу з українського боку ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати газогін для цілі зброї", - заявила вона.

Крім того, Меркель повідомила, що є спеціальний уповноважений з питань транзиту, який зараз починає нові перемови, щоб договір з Україною, який триває до 2024 року, був продовжений.

Нагадаємо, Зеленський і Меркель обговорили "Північний потік-2".

Зазначимо, сьогодні у водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2".

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Володимир ЗеленськийАнгела МеркельПівнічний потік-2