ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський і Меркель обговорили "Північний потік-2": ініційовано консультації з ЄС і Німеччиною

Новость на русском →
Київ, Неділя 22 серпня 2021 14:36
Зеленський і Меркель обговорили "Північний потік-2": ініційовано консультації з ЄС і Німеччиною Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський сьогодні провели переговори. Вони обговорили "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Зеленського на спільному брифінгу з канцлером Німеччини.

"Важливим питанням була енергетична безпека - "Північний потік-2". Ми ініціювли проведення констультації з Європарламентом і урядом Німеччини найближчим часом", - заявив він.

Зеленський також заявив, що це політичний проект, який несе загрозу для всієї Європи.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021

Нагадаємо, у водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2".

Раніше Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції по "Північному потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ангела Меркель Північний потік-2
NEWS
Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову
Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського