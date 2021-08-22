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У водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2"

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Копенгаген, Неділя 22 серпня 2021 14:15
У водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2" Фото: у водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Анастасія Рокитна

Укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії завершено. Трубоукладальна баржа "Фортуна", яка добудовує фінальну ділянку газопроводу, в неділю покинула виняткову економічну зону Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Судно прямує в Померанську бухту, свідчать дані порталів відстеження суден MarineTraffic і Vessel Finder.

У безпосередній близькості від "Фортуни" знаходяться судна постачання "Балтійський дослідник", "Катунь", "Сивуч", криголам "Владислав Стрижов", багатофункціональні аварійно-рятувальні судна "Мурман" і "капітан Беклемішев", багатофункціональне судно постачання льодового класу "Венгері" і судно "Остап Шеремета", що потрапило під санкції США в п'ятницю.

Всі судна, що ходять під російським прапором, крім "Венгері", знаходяться під санкціями США.

Нагадаємо, Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції по "Північному потоку-2".

Раньше США оновили санкційний список щодо учасників "Північного потоку-2".

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