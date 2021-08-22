У водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2"
Укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії завершено. Трубоукладальна баржа "Фортуна", яка добудовує фінальну ділянку газопроводу, в неділю покинула виняткову економічну зону Данії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Судно прямує в Померанську бухту, свідчать дані порталів відстеження суден MarineTraffic і Vessel Finder.
У безпосередній близькості від "Фортуни" знаходяться судна постачання "Балтійський дослідник", "Катунь", "Сивуч", криголам "Владислав Стрижов", багатофункціональні аварійно-рятувальні судна "Мурман" і "капітан Беклемішев", багатофункціональне судно постачання льодового класу "Венгері" і судно "Остап Шеремета", що потрапило під санкції США в п'ятницю.
Всі судна, що ходять під російським прапором, крім "Венгері", знаходяться під санкціями США.
Нагадаємо, Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції по "Північному потоку-2".
Раньше США оновили санкційний список щодо учасників "Північного потоку-2".