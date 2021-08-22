Германия готова поддержать санкции против "Северного потока-2: названо условие

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Украину заявила о возможности поддержки санкций против "Северного потока-2". Германия их поддержит, если РФ начнет использовать газопровод в качестве оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Меркель на совместном брифинге с президентом Украины.

По ее словам, "Северный поток-2" - это не российско-немецкий проект, это европейско-российский проект.

"Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод для цели оружия", - заявила она.

Кроме того, Меркель сообщила, что есть специальный уполномоченный по вопросам транзита, который сейчас начинает новые переговоры, чтобы договор с Украиной, который длится до 2024 года, был продлен.