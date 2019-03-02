Німеччина готова надати фінансову допомогу населенню Венесуели

Фото: Герд Мюллер (з відкритих джерел)

Німецький уряд готовий виділити 5 млн євро для допомоги венесуельцям

Міністр з питань економічного розвитку Німеччини Герд Мюллер заявив, що уряд країни готовий надати фінансову допомогу жителям Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Мюллера, Німеччина готова негайно виділити 5 млн євро для допомоги венесуельцям, як тільки "дозволять умови на місці". Міністр закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро "припинити будь-які форми насильства і дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну".

Також Мюллер додав, що Мадуро необхідно провести дострокові президентські вибори, інакше криза в країні "загостриться, і виникне загроза громадянської війни".

Зазначається, що Міністерство з питань економічного розвитку Німеччини виділило 7 млн євро для підтримки біженців з Венесуели, які знаходяться у Колумбії та Еквадорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели додаткові санкції проти шістьох венесуельських чиновників. Зокрема в санкційний список потрапили командуючий Нацгвардією Річард Лопес Варгас та начальник поліції штату Тачира Крістіан Моралес Самбрано.

Раніше, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала президента Ніколаса Мадуро допустити гуманітарну допомогу на територію Венесуели.