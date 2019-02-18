Німеччина і Франція готують угоду про спільний експорт озброєнь

Німеччина та Франція у січні підписали оборонну угоду, спрямовану на регулювання експорту озброєнь до третіх

Германия и Франция ведут переговоры о совместных процедурах лицензирования экспорта обороны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Также отмечается. что Германия и Франция в январе подписали оборонительную сделку, направленную на регулирование экспорта вооружений в третьи страны.

"Это правда, что Германия и Франция ведут переговоры по вопросу экспорта вооружений", - заявил журналистам на пресс-конференции пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали в Ахене договор о расширении сотрудничества на базе уже действующего Елисейского договора.

Подписи под документом поставили министры иностранных дел двух стран. Согласно новому договору, стороны согласовали углубления сотрудничества почти в 15 сферах, при этом к реализации согласованной программы планируется приступить немедленно.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции 22 января 2019 года.