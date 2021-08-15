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Німеччина евакуювала посольство в Кабулі і закрила його

Автор: Дмитро Левицький

Німеччина евакуювала своє посольство в Кабулі, який перебуває в оточенні бойовиків радикального руху "Талібан". Близько 20 співробітників посольства та поліцейських, які забезпечували їх безпеку, евакуювали в аеропорт біля столиці Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabiya та Der Spiegel.

Евакуація дипломатів відбулася вдвічі швидше, ніж планувалося спочатку.

Персонал німецького посольства мають сьогодні забрати з Афганістану за допомогою військових літаків А400М та А310.

Німеччина закриває своє посольство в Афганістані після евакуації дипломатів.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що Німеччина лише скоротить кількість свого дипломатичного персоналу в Афганістані.

Як відомо, таліби оточили останнє підконтрольне афганському уряду місто - столицю Кабул. Однак у місто бойовики не увійшли, бо уряд погодився на мирну передачу влади.

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ГерманияКабулАфганистан