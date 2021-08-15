Германия эвакуировала посольство в Кабуле и закрыла его

Германия эвакуировала свое посольство в Кабуле, который находится в окружении боевиков радикального движения "Талибан". Около 20 сотрудников посольства и полицейских, которые обеспечивали их безопасность, эвакуировали в аэропорт возле столицы Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabiya и Der Spiegel.
Эвакуация дипломатов произошла вдвое быстрее, чем планировалось изначально.
Персонал немецкого посольства должны сегодня забрать из Афганистана с помощью военных самолетов А400М и А310.
Германия закрывает свое посольство в Афганистане после эвакуации дипломатов.
Напомним, изначально планировалось, что Германия лишь сократит количество своего дипломатического персонала в Афганистане.
Как известно, талибы окружили последний подконтрольный афганскому правительству город - столицу Кабул. Однако в город боевики не вошли, потому что правительство согласилось на мирную передачу власти.