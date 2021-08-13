Норвегія закриває посольство в Афганістані, а Німеччина скорочує своє
Норвегія оголосила про евакуацію та закриття свого посольства в Кабулі, а Німеччина вирішила скоротити своє диппредставництво в Афганістані до мінімуму. На такий крок країни пішли на тлі наступу бойовиків "Талібану" на Кабул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Reuters та Der Spiegel.
Міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде оголосила, що країна вирішила евакуювати своїх дипломатів з Афганістану, а також місцевих співробітників та їх сім'ї.
Водночас міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас повідомив про рішення скоротити до мінімуму кількість своїх дипломатів в Афганістані. Маас вже зв'язався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та попросив допомоги в евакуації персоналу німецького посольства.
Нагадаємо, вчора про евакуацію свого посольства в Афганістані оголосила Данія.
Вивезти своїх дипломатів з Кабулу також вирішили і США, але посольство закривати не планують.