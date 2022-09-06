У російському уряді очікують падіння економіки до 2030 року, - Bloomberg

Росія може зіткнутися тривалою і глибокою рецесією в міру того, як вплив американських і європейських санкцій буде поширюватися. Згідно з внутрішнім звітом, підготовленим для уряду, економіка може падати до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, цей документ-результат багатомісячної роботи офіційних осіб та експертів, які намагаються оцінити справжній вплив економічної ізоляції Росії через вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, малює набагато більш похмуру картину, ніж офіційні особи зазвичай кажучи в своїх оптимістичних публічних заявах. Звіт підготовлено для закритої зустрічі вищих посадових осіб 30 Серпня.

Два з трьох представлених у звіті сценаріїв показують, що в наступному році спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень тільки в кінці десятиліття або пізніше. "Інерційний" сценарій передбачає, що в наступному році економіка досягне дна на 8,3% нижче рівня 2021 року, в той час як "стресовий" сценарій встановлює мінімум у 2024 році на 11,9% нижче рівня минулого року.

Всі сценарії передбачають посилення тиску санкцій, і до них, ймовірно, приєднається все більше країн. У доповіді говориться, що різка відмова Європи від російських нафти і газу може також вдарити по здатності Кремля забезпечувати свій власний ринок.

Крім самих обмежень, які охоплюють близько чверті імпорту та експорту, в доповіді детально розповідається, як Росія зараз стикається з блокадою, яка "торкнулася практично всі види транспорту", що ще більше обмежило економіку країни. Технологічні та фінансові обмеження посилюють тиск. За оцінками звіту, до 200 тисяч ІТ-фахівців можуть покинути країну до 2025 року, що є першим офіційним прогнозом збільшення витоку мізків.

Публічно офіційні особи заявляють, що удар від санкцій виявився менше, ніж побоювалися, зі скороченням, можливо, менш ніж на 3% в цьому році і ще менше в 2023 році.

Згідно зі звітом, повне припинення поставок газу в Європу, основний експортний ринок Росії, може обійтися в 6,6 млрд доларів на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені продажі новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Удар по нафтовому сектору

В результаті видобуток доведеться скоротити, що ставить під загрозу цілі Кремля по розширенню внутрішніх поставок газу, говориться в звіті. Відсутність технологій, необхідних для заводів з виробництва зрідженого природного газу, є "критичним" і може перешкоджати зусиллям з будівництва нових.

Плани Європи з припинення імпорту російських нафтопродуктів-в минулому році на них припадало близько 55% експорту - можуть призвести до різкого скорочення виробництва, в результаті чого на внутрішньому ринку також не буде палива.

У звіті говориться, що виробники металів втрачають 5,7 млрд доларів на рік через обмеження.

У звіті попереджається, що якщо світова економіка скотиться в рецесію, Росія може зіткнутися з подальшим скороченням експорту, оскільки вона стає "постійним постачальником" на світових ринках, причому попит на її продукцію зникає в першу чергу. Це може спровокувати падіння рубля і сплеск інфляції.

Критичний імпорт

З боку імпорту "основний короткостроковий ризик - це призупинення виробництва через брак імпортної сировини і комплектуючих". У довгостроковій перспективі неможливість ремонту імпортного обладнання може назавжди обмежити зростання, говориться в звіті.

"Альтернативних постачальників для деяких найважливіших імпортних товарів просто немає", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, навіть у сільськогосподарському секторі, де Кремль рекламує свої зусилля по заміщенню іноземних поставок, залежність від ключових факторів виробництва може змусити росіян скоротити споживання продуктів харчування в міру скорочення запасів.

Обмеження доступу до західних технологій можуть призвести до того, що Росія відстає від поточних стандартів на покоління або два, оскільки вона змушена покладатися на менш просунуті альтернативи з Китаю та Південно-Східної Азії.

У доповіді попереджається, що санкції також змусять уряд переглянути ряд цілей в галузі розвитку, які Путін поставив перед війною, включаючи цілі щодо прискорення зростання населення і тривалості життя.

На секторальній основі у звіті детально описується широта удару від санкцій:

Сільське господарство: 99% виробництва птиці і 30% виробництва молочної худоби голштинської породи залежать від імпорту. Насіння для основних продуктів, таких як цукровий буряк і картопля, також в основному привозяться з-за меж країни, як і корми для риб і амінокислоти.

Авіація: 95% пасажиропотоку припадає на літаки іноземного виробництва, а відсутність доступу до імпортних запчастин може призвести до скорочення флоту в міру їх виходу з експлуатації.

Машинобудування: тільки 30% верстатів російського виробництва, а місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит

Фармацевтика: близько 80% вітчизняного виробництва залежить від імпортної сировини.

Транспорт: обмеження ЄС потроїли вартість автомобільних перевезень

Зв'язок та інформаційні технології: через обмеження на SIM-карти до 2025 року їх може не вистачити в Росії, а до 2022 року її телекомунікаційний сектор може відстати від світових лідерів на п'ять років.

Нагадаємо, експерти країн Євросоюзу планують вже цього тижня провести нараду, на якій обговорять введення граничної ціни на імпорт російського газу.