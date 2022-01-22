Німеччина має припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба різко відреагував на останні заяви німецьких посадовців щодо відмови надання Україні зброї та неможливості повернення Криму в склад української держави. Він закликав Німеччину припинити заохочувати президента РФ Володимира Путіна до нового нападу на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку міністра.

"Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації", - заявив міністр.

За його словами, сьогодні як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії для її стримування.

"Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", - вважає Кулеба.

Разом з тим, він подякував Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями", - додав він.

"Крим не повернеться в склад України"

Голова ВМС Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим. При цьому він зазначив, що мета Путіна - не "маленька смужка української землі", а розкол Євросоюзу та відновлення поваги, "якої він, ймовірно, навіть заслуговує".

Україна вже відповіла голові ВМС Німеччини на слова про Крим і Путіна і вимагає від країни роз'яснення.

Зброї не буде

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки не постачатиме Україні зброю, бо її країна дотримується позиції - "не постачати летальної зброї до зон конфлікту".

Німеччина заблокування постачання зброї Україні з Естонії

Німеччина відмовилася видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. Проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів.