У Німеччині виступили за поставку Україні БМП Marder

Німецький бундесвер має на озброєнні 350 БМП Marder. З них 50 можна було б надати Україні.
Про це заявила голова Комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Поставити частину з них, на нашу думку вільних демократів, можна і потрібно", - заявила вона.
Штрак-Циммерманн заявила, що консультуватися з французькими і американськими партнерами з питань поставок зброї - це правильно.
"Але для Німеччини було б добре сказати, що ми збираємося почати і попросити інших наслідувати наш приклад. Ми могли б також зробити крок вперед, не чекаючи завжди, поки хтось інший зробить крок першим", - підкреслила вона.
Нагадаємо, у квітні німецьке видання Welt am Sonntag писало, що Україна закупить у Німеччині 100 самохідних гаубиць за 1,7 млрд євро.
При цьому станом на сьогодні Україна вже отримала сім Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів.
Раніше в Міноборони Німеччини заявили, що країна досягла межі в поставках зброї Україні з власних запасів, при цьому Берлін допускає варіант з поставками від підприємств.