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Україна купує у Німеччини 100 самохідних гаубиць за 1,7 млрд євро, - Welt am Sonntag

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Неділя 10 квітня 2022 02:02
Україна купує у Німеччини 100 самохідних гаубиць за 1,7 млрд євро, - Welt am Sonntag Фото: самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 Houwitser (Quistnix / uk.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Україна направила уряду Німеччини пропозицію про постачання в нашу країну 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і комплектуючих до них на загальну суму 1,7 мільярда євро. Так, Бундесвер поставить Україні 100 таких гаубиць і замінить їх на нові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

За даними газети, як альтернатива німецька компанія-виробник Krauss-Maffei Wegmann (KMW) також пропонує гаубиці в безпілотному варіанті на бронетранспортері Boxer за 1,2 мільярда євро.

Як повідомляють виданню українські урядові кола з посиланням на пропозицію KMW, поставка самохідних гаубиць буде проходити за схемою обміну. Так, Бундесвер в найкоротші терміни надасть Києву 100 своїх гаубиць, а "прогалини", що утворяться, будуть потім заповнені промисловістю на другому етапі.

Зазначається, що перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше, ніж у другій половині 2024 року. А завершення поставок орієнтовно очікується до 2027 року.

У Міністерстві економіки Німеччини такий запит з боку України журналістам не стали коментувати, пославшись на принципову конфіденційність окремих рішень з експорту озброєнь.

Гаубиці Panzerhaubitze 2000, схожі на танки, здатні вести вогонь на відстані понад 30 кілометрів.

Раніше в Міноборони Німеччини заявили, що країна досягла межі в поставках зброї Україні з власних запасів, при цьому Берлін допускає варіант з поставками від підприємств.

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