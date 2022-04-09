Німеччина досягла межі у постачанні зброї Україні з власних запасів, - Міноборони

Німецький Бундесвер досяг межі у запасах зброї, яку можна було б передати Україні. Однак Берлін не виключає варіант з постачаннями безпосередньо від підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Міноборони Німеччини Крістіни Ламбрехт виданню Augsburger Allgemeine .

"Звичайно, ми покликані підтримати Україну в її сміливій боротьбі. З постачаннями зі складів Бундесверу, я маю чесно сказати, що ми досягли межі. Тому що сили повинні залишатися в змозі забезпечити національну оборону та оборону Альянсу", - сказала Ламбрехт.

При цьому вона наголосила, що Німеччина не переставатиме підтримувати Україну, зазначивши, що для цього є й інший шлях поставок.

"Однак, це не означає, що ми не можемо зробити більше для України. Тому ми також уточнили, що саме промисловість може постачати безпосередньо. Виходячи з цього ми постійно координуємо свої дії з Україною", - резюмувала Ламбрехт.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Бундесвер допомагає Україні зброєю з власних запасів. Він запевнив, що Берлін продовжить і далі підтримувати Київ.

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