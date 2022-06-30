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В Германии выступили за поставку Украине БМП Marder

Фото: глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Немецкий Бундесвер имеет на вооружении 350 БМП Marder. Из них 50 можно было бы предоставить Украине.

Об этом заявила глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Поставить часть из них, по нашему мнению свободных демократов, можно и нужно", - заявила она.

Штрак-Циммерманн заявила, что консультироваться с французскими и американскими партнерами по вопросам поставок оружия - это правильно.

"Но для Германии было бы хорошо сказать, что мы собираемся начать и попросить других последовать нашему примеру. Мы могли бы также сделать шаг вперед, не ожидая всегда, пока кто-то другой сделает шаг первым", - подчеркнула она.

Напомним, в апреле немецкое издание Welt am Sonntag писало, что Украина закупит в Германии 100 самоходных гаубиц за 1,7 млрд евро.

При этом по состоянию на сегодня Украина уже получила семь Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что страна достигла предела в поставках оружия Украине из собственных запасов, при этом Берлин допускает вариант с поставками от предприятий.

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